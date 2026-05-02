Al Giro di Romandia 2026, Tadej Pogacar si impone ancora una volta sulle salite svizzere, aggiungendo un’altra vittoria al suo palmarès in questa corsa. Lo sloveno, noto campione del mondo, si presenta come protagonista incontrastato nelle tappe di montagna, conquistando la sua terza vittoria di tappa e una fuga solitaria nella quarta frazione con arrivo a Charmey. Gli avversari non riescono a contrastare la sua superiorità in salita.

Al Giro di Romandia 2026 c’è la solita legge: quando ci sono le montagne, vince solo Tadej Pogacar. Lo sloveno lascia ancora le briciole agli avversari in terra svizzera: terzo successo di tappa, cavalcata solitaria anche nella quarta frazione con arrivo in quel di Charmey. Sono sette vittorie su dieci gare in stagione, mai oltre il sesto posto. Prima parte di gara scoppiettante: in tanti hanno provato ad andare in fuga, ci sono riusciti Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Michael Leonard (EF Education–EasyPost), Maxime Decomble (Groupama – FDJ United), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Marco Brenner e Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Florian Samuel Kajamin (XDS Astana Team).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar lascia le briciole al Giro di Romandia: altra vittoria per il campione del mondo

Notizie correlate

Leggi anche: Giro di Romandia 2026: la startlist e chi parteciperà. C’è Tadej Pogacar!

Quando parte Tadej Pogacar nel prologo del Giro di Romandia 2026: orario preciso, n. di pettorale, tvLo sloveno Tadej Pogacar tenterà di conquistare la prima maglia di leader nel prologo del Giro di Romandia 2026 di ciclismo su strada, una cronometro...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tadej Poga?ar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 davanti al fenomeno Paul Seixas, Remco Evenepoel terzo; Perché Tadej Pogacar ha scelto di inserire nel calendario il Giro di Romandia? Obiettivo qualità e Tour de France; Quando torna Tadej Pogacar? Tra due giorni la prima corsa a tappe stagionale: gli avversari che troverà; Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi per il terzo anno di fila.

Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar lascia le briciole agli avversari, altra vittoria per il campione del mondoAl Giro di Romandia 2026 c'è la solita legge: quando ci sono le montagne, vince solo Tadej Pogacar. Lo sloveno lascia ancora le briciole agli avversari in ... oasport.it

Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar non fa il vuoto in salita, ma vince in volata a MartignyPrima tappa in linea al Giro di Romandia 2026 e prima vittoria in carriera nella corsa elvetica per Tadej Pogacar. Il Campione del Mondo non si è fatto ... oasport.it

Eurosport Italia. . NUMERI DA RECORD PER TADEJ Pogacar si conferma il leader al Romania vincendo anche la 4ª tappa della corsa Rivivi il suo arrivo in solitaria #Ciclismo #Cycling #TDR26 #Pogacar - facebook.com facebook

POGACAR, DOMINIO TOTALE 6 vittorie su 8 gare per Tadej Pogacar! È sempre più storia #Ciclismo #Pogacar x.com