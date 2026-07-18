L'Atletico Madrid ha superato la Juventus come club con più giocatori in finale ai Mondiali. La Juventus aveva detenuto il record per vent'anni, grazie ai otto giocatori presenti nella finale del 2006. Attualmente, l'Atletico conta più di questa cifra, stabilendo il nuovo record. La squadra spagnola supera così la partecipazione di altri club in finale mondiale. La variazione si verifica dopo che alcuni giocatori di diversi club hanno raggiunto la finale nelle recenti edizioni.

Il record della Juventus ha resistito per ben vent’anni. I bianconeri, infatti, erano la squadra più rappresentata in una finale dei Mondiali, quella del 2006 dove c’erano ben otto juventini. Ma adesso l’Atletico Madrid ha raggiunto una vetta ancora più alta, con nove giocatori tra Spagna e Argentina. Di seguito la top 5 di questa speciale graduatoria, contando a partire dalla sentenza Bosman del 1995 che ha cambiato il calciomercato. Nei primi anni Duemila, il Bayer Leverkusen ha vissuto uno dei migliori momenti della storia recente, anche se non ha vinto come avrebbe potuto. A ogni modo, erano sei i calciatori ad essere presenti nella finale del 2002 tra Brasile e Germania vinta dai verdeoro: Carsten Ramelow, Oliver Neuville, Michael Ballack, Bernd Schneider, Hans-Jorg Butt, Lucio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - I club con più giocatori in finale ai Mondiali: l'Atletico strappa il record alla Juve

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