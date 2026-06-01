Ai Mondiali di calcio parteciperanno numerosi giocatori provenienti da club italiani, nonostante la Nazionale italiana non si sia qualificata per la manifestazione. Tra i giocatori in campo ci saranno alcuni tecnici e allenatori italiani, come Ancelotti e Montella, che sono coinvolti in altre squadre. La competizione si avvicina rapidamente e molti dei protagonisti saranno quelli che abitualmente vediamo durante il campionato nazionale.

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali di calcio, un appuntamento nel quale mancherà l'Italia, ma non gli italiani, sia letteralmente (da Ancelotti a Montella) che nel senso di giocatori che vediamo tutti i weekend impegnati nel nostro campionato. Quattro italiani per Deschamps. La Francia è giustamente considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale: la rosa di Deschamps, infatti, ha un attacco stellare composto da fenomeni come Mbappé, Dembelé, Barcola, Doué e Olise. Non sono mancate le esclusioni eccellenti, come quella del centrocampista della Juventus Khefren Thuram e dell'attaccante del Tottenham (ed ex bianconero) Kolo Muani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gqitalia.it - Ai Mondiali vedremo tanti giocatori dei club italiani, anche se l'Italia non si è qualificata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ha promesso ai suoi tifosi di vincere il mondiale

Notizie e thread social correlati

Tutti gli italiani che andranno ai Mondiali di calcio 2026, anche se l'Italia non si è qualificataAnche se la Nazionale italiana di calcio non si è qualificata per i Mondiali del 2026, molti tifosi italiani hanno comunque intenzione di seguire il...

Al GF Vip scoprono che l’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2026: “Ma vaff***lo, calciatori strapagati”Durante una puntata del Grande Fratello Vip è stata seguita la partita di qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che si è conclusa con una...

Temi più discussi: Mondiali 2026: l’entusiasmo non decolla, tra prezzi proibitivi e disillusione sulla FIFA; Mondiali di calcio: non vedremo l'Italia... ma neanche il Mondiale!; Haiti ai Mondiali 2026: le maglie Saeta e la capsule Stella Jean; La regola dei 10 secondi durante le sostituzioni spiazza Giappone e Islanda: sarà in vigore ai Mondiali.

Pare che la Casa Bianca stia per sganciare la bomba sulla vita aliena. A questo punto, quale altro evento vedremo prima? 1 Un alieno che allena la Juve 2 L'Inter retrocessa in B 3 L'Italia di nuovo ai Mondiali. x.com

Mondiali 2026, da Donnarumma a Lewandowski: tutte le stelle che non vedremo in campoL'Italia resta fuori per la terza edizione consecutiva, ma non è l'unica grande assente. Tra mancate qualificazioni, esclusioni eccellenti e infortuni, il prossimo Mondiale perderà alcuni dei protagon ... msn.com

Pagina 0 | Juve ai Mondiali 2026: i bianconeri convocati con le nazionali e quando giocanoL'inizio dei Mondiali 2026 si avvicina. Il prossimo 11 giugno avrà il via la Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti e saranno diversi i giocatori della Juve a partecipare. Se da una parte la ... tuttosport.com