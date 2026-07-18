I Circoli ’Iotti’ e ’Anselmi’ a Marchini e Mostaccio

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il congresso dell’Unione Comunale, sono stati eletti i nuovi segretari dei circoli unificati. I circoli, formatisi dall’unione di quelli di Centro-Pace e Gorarella-Barbanella, sono stati intitolati a Nilde Iotti e Tina Anselmi. La scelta dei nomi e le elezioni si sono svolte al termine dell’assemblea, che ha concluso le attività congressuali.

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GROSSETO Con la conclusione del congresso dell’ Unione Comunale sono stati eletti segretario e segretaria dei nuovi circoli, nati dall’accorpamento dei circoli Centro-Pace e Gorarella-Barbanella e intitolati rispettivamente a Nilde Iotti e Tina Anselmi. Due figure che hanno segnato la storia democratica e sociale del nostro Paese e che rappresentano per noi un esempio di impegno, responsabilità e servizio verso la comunità. I due segretari sono Cristian Marchini (Nilde Iotti) e Catia Mostaccio (Tina Anselmi). "Assumiamo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza delle sfide che attendono la nostra città – hanno detto -. I circoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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