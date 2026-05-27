Sumud rientrati Marchini e Belfarsi Ora pensino agli altri

Il 27 maggio, Massimo Marchini e Sofia Belfarsi, attivisti della Global Sumud Flotilla, sono sbarcati all'aeroporto Marco Polo di Venezia dopo aver lasciato la Libia. Sono arrivati a Fiumicino e poi sono stati trasferiti a Venezia. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma si sa che sono rientrati in Italia e sono stati accompagnati all’aeroporto.

Sono rientrati dalla Libia per Fiumicino e sono atterrati all'aeroporto Marco Polo di Venezia nel pomeriggio del 27 maggio Massimo Marchini e Sofia Belfarsi, gli attivisti della Global Sumud Flotilla. In buone condizioni, stremati, hanno chiesto alle istituzioni di occuparsi subito degli altri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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