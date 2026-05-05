È stata pubblicata una nuova edizione di un libro dedicato a Pietro ’Piero’ Iotti, figura nota per il ruolo di partigiano e deportato nel campo di concentramento di Mauthausen. Iotti, nato il 25 aprile 1926, è stato anche sindaco di un comune tra il 1951 e il 1960 e ha promosso i Viaggi della Memoria. È scomparso il 9 marzo 2016.

Pietro ’Piero’ Iotti, partigiano, deportato a Mauthausen, sindaco di Sant’Ilario dal 1951 al 1960 e ispiratore dei Viaggi della Memoria, era nato proprio il 25 aprile 1926 e se n’è andato il 9 marzo 2016. Un doppio anniversario: cento anni della nascita, dieci dalla scomparsa. Quest’anno la Festa della Liberazione a S.Ilario è stata dedicata anche alla sua memoria, al suo impegno, al suo esempio. Per l’occasione Anpi S.Ilario e amministrazione comunale, d’accordo con la famiglia Iotti, hanno realizzato una nuova edizione del libro ’Sono dov’è il mio corpo’, scritto insieme a Tullio Masoni, che rappresenta ormai un piccolo classico per generazioni di studenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova edizione per il libro simbolo del partigiano Iotti

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