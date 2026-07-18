Gli attaccanti low cost sono stati suggeriti come opzioni per le finali del Fantacampionato Mondiale. Il torneo sta per concludersi, ma non è ancora stato deciso il vincitore. Le ultime partite del Campionato del Mondo 2026 si avvicinano, e i giocatori economici vengono considerati strategici per le fasi finali. La scelta degli attaccanti può influenzare il risultato finale del fantacampionato.

Ci siamo. Il Mondiale è quasi giunto al termine, ma manca ancora il verdetto più importante. Gli ultimi capitoli del Campionato del Mondo 2026 si scriveranno nel weekend: prima la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, in programma sabato alle 23 (ora italiana), mentre domenica ci sarà la sfida più attesa, quella tra Spagna e Argentina (21 italiane), in cui si consegnerà la coppa. Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori difensori e centrocampisti low cost, ecco i tre attaccanti dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli attaccanti low cost da schierare nelle finali del Fantacampionato Mondiale

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