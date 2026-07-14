Martedì 14 luglio alle 21 si gioca la prima semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna. È l'ultima fase prima della finale. Nel frattempo, nel Fantacampionato Mondiale, si cercano centrocampisti a basso costo da schierare nelle semifinali.

Ad aprire le danze con le semifinali del Mondiale, per quello che è l'ultimo pesante appuntamento prima della finalissima, sarà la sfida Francia-Spagna, in programma martedì 14 luglio, ore 21. Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori difensori e attaccanti low cost, ecco i tre centrocampisti dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. Tra i protagonisti meno appariscenti dell'Inghilterra c'è Elliot Anderson, ormai punto fermo del centrocampo di Thomas Tuchel al fianco di Declan Rice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I centrocampisti low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COME FARE LA SQUADRA AL FANTAMONDIALE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I difensori low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato Mondiale

I centrocampisti low cost da schierare nella 1ª del Fantacampionato MondialeTre centrocampisti economici sono consigliati per la prima giornata del Fantacampionato Mondiale.

Temi più discussi: I centrocampisti low cost da schierare negli ottavi del Fantacampionato Mondiale; I centrocampisti low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale; Gli attaccanti low cost da schierare negli ottavi del Fantacampionato Mondiale; I difensori low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale.

I centrocampisti low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato MondialeEcco tre giocatori da schierare a centrocampo in vista penultimo turno della Coppa del mondo, che potrebbero regalare buoni voti e bonus importanti a fronte di una spesa non troppo alta ... gazzetta.it

Gli attaccanti low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato MondialeEcco tre giocatori da schierare in attacco in vista penultimo turno della Coppa del mondo, che potrebbero regalare buoni voti e bonus importanti a fronte di una spesa non troppo alta ... gazzetta.it