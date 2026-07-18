Al concerto dei BTS allo Stade de France, circa 80.000 fan hanno assistito all’evento. Tra il pubblico c’erano anche il presidente francese e la moglie, entrambi con un lightstick in mano. La band coreana ha riempito lo stadio, attirando anche figure pubbliche tra gli spettatori. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante la serata.

Al concerto parigino della band coreana dei record BTS anche il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte sono Army (così si chiamano i fan del gruppo) come tutti gli altri. Venerdì 17 luglio 2026 sarà ricordato dagli appassionati come il primo appuntamento con un pubblico da 80mila persone per i sette membri tornati in giro per il mondo da quest’anno, in occasione del tour per l’album Arirang. Allo Stade de France infatti, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jung Kook, hanno raccolto il pubblico più numeroso di sempre. Un evento così partecipato che hanno deciso di presenziare anche Macron e consorte, celebre fan del k-pop, entrambi muniti di “Army Bomb”, la lucina che si agita a tempo durante le kermesse orientali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I BTS riempiono lo Stade de France, tra gli 80mila Army anche Emmanuel Macron e Brigitte (con tanto di lightstick)

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BTS Next Stop: Stade de France, Paris | BTS World Tour Moments

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