I BTS riempiono lo Stade de France tra gli 80mila Army anche Emmanuel Macron e Brigitte con tanto di lightstick

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al concerto dei BTS allo Stade de France, circa 80.000 fan hanno assistito all’evento. Tra il pubblico c’erano anche il presidente francese e la moglie, entrambi con un lightstick in mano. La band coreana ha riempito lo stadio, attirando anche figure pubbliche tra gli spettatori. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante la serata.

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Al concerto parigino della band coreana dei record BTS anche il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte sono Army (così si chiamano i fan del gruppo) come tutti gli altri. Venerdì 17 luglio 2026 sarà ricordato dagli appassionati come il primo appuntamento con un pubblico da 80mila persone per i sette membri tornati in giro per il mondo da quest’anno, in occasione del tour per l’album Arirang. Allo Stade de France infatti, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jung Kook, hanno raccolto il pubblico più numeroso di sempre. Un evento così partecipato che hanno deciso di presenziare anche Macron e consorte, celebre fan del k-pop, entrambi muniti di “Army Bomb”, la lucina che si agita a tempo durante le kermesse orientali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i bts riempiono lo stade de france tra gli 80mila army anche emmanuel macron e brigitte con tanto di lightstick
© Ilfattoquotidiano.it - I BTS riempiono lo Stade de France, tra gli 80mila Army anche Emmanuel Macron e Brigitte (con tanto di lightstick)
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BTS Next Stop: Stade de France, Paris | BTS World Tour Moments

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