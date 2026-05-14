Brigitte Macron ha scoperto i messaggi tra il marito Emmanuel e un’attrice iraniana ecco perché gli ha tirato uno schiaffo | i retroscena sulla scenata di gelosia

Un anno fa, durante un viaggio ufficiale in Vietnam, la première dame ha colpito il marito con uno schiaffo sulla scaletta dell’aereo presidenziale. La scena è avvenuta dopo aver scoperto i messaggi tra il marito e un’attrice iraniana. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, attirando l’attenzione su un episodio insolito e poco comune in ambito diplomatico.

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