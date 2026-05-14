Brigitte Macron ha scoperto i messaggi tra il marito Emmanuel e un’attrice iraniana ecco perché gli ha tirato uno schiaffo | i retroscena sulla scenata di gelosia
Un anno fa, durante un viaggio ufficiale in Vietnam, la première dame ha colpito il marito con uno schiaffo sulla scaletta dell’aereo presidenziale. La scena è avvenuta dopo aver scoperto i messaggi tra il marito e un’attrice iraniana. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, attirando l’attenzione su un episodio insolito e poco comune in ambito diplomatico.
Un anno fa, il mondo assisteva a un fuori programma diplomatico senza precedenti: un buffetto, o vero e proprio schiaffo, sferrato dalla Première Dame Brigitte Macron al volto del marito Emmanuel sulla scaletta dell’Airbus presidenziale appena atterrato ad Hanoi, in Vietnam. Se all’epoca l’Eliseo liquidò il gesto del 25 maggio 2025 come un innocuo gioco coniugale, un nuovo libro in uscita in Francia ribalta completamente la narrazione ufficiale: si sarebbe trattato di una scenata di gelosia causata da alcuni messaggi scoperti sul telefono del presidente e indirizzati a una nota attrice. La tesi è il fulcro di Un couple (presque) parfait (“...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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