Un nuovo libro riapre il caso che coinvolge la prima artista iraniana e il presidente francese, rivelando presunti messaggi tra i due. Secondo il giornalista di Paris-Match, ci sarebbe stata una relazione platonica durata alcuni mesi, con scambi di messaggi come: «Sai, ti trovo molto bella». La vicenda ha suscitato attenzione, anche dopo che un episodio tra i due è stato definito come uno “schiaffo” di Brigitte nei confronti del presidente. La notizia ha riacceso discussioni sulla natura della relazione tra i due e sul contenuto delle comunicazioni.

Secondo il giornalista di Paris-Match Florian Tardif, autore del libro Un couple (presque) parfait («Una coppia quasi perfetta»), quel gesto immortalato dalle telecamere non sarebbe stato uno scherzo tra coniugi, come spiegato all’epoca dall’Eliseo, ma il risultato di tensioni dovute a presunti messaggi scambiati dal presidente con l’attrice iraniana Golshifteh Farahani, 42 anni, volto noto del cinema internazionale. Dopo aver lasciato l’Iran, dove era diventata una figura controversa per il regime, si è trasferita in Francia e ha lavorato in numerose produzioni europee e hollywoodiane, da Tyler Rake a Leggere Lolita a Teheran. Nel libro, Tardif sostiene che tra lei e Macron ci sarebbe stata una «relazione platonica» durata alcuni mesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo «schiaffo» di Brigitte a Emmanuel Macron: un libro riapre il caso e parla di gelosia per alcuni presunti messaggi con un’attrice iraniana

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