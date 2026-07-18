Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta Non mi riprenderò più Quando è arrivato il peggio mi sono chiuso in bagno per un’ora a piangere | il dolore di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri ha annunciato su Instagram di aver scoperto di amare la moglie solo dopo la sua morte, avvenuta giovedì 16 luglio a 88 anni. L’ex direttore ha raccontato di essersi chiuso in bagno per un’ora a piangere quando ha affrontato il peggio. Nel video, ha anche ringraziato le persone che gli sono state vicino in questo momento, dedicando loro le poche parole a disposizione.

“Cari amici, oggi devo dedicare il poco tempo di cui dispongo per un ringraziamento generale”. Così, in un video pubblicato su Instagram, Vittorio Feltri ringrazia chi gli è stato vicino dopo la morte della moglie Enoe Bonfanti, scomparsa giovedì 16 luglio a 88 anni. “Devo essere orgoglioso di lei, che era una donna notevole e ha avuto anche un ruolo nella società. Adesso, purtroppo, all’improvviso se n’è andata e io sono senza di lei “. Al Corriere della Sera, il direttore affida poi il dolore di queste ore: “Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più”. Quando gli fanno notare che accanto a lui ci sono i figli, i nipoti e i suoi gatti, Feltri risponde senza esitazione: “Questo è vero, ho degli affetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mio genero voleva vendere il ristorante di mia moglie morta per pagare i suoi debiti. L'ho fermato

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. Di lei diceva: «Se non ho il suo appoggio mi sento solo»Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è morta all’età di 88 anni.

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Temi più discussi: Vittorio Feltri: Non ho amato nessuno come mia moglie Enoe, lei mi ha salvato. Le ho dato fino all'ultimo il bacio della buona notte; Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: erano sposati da 58 anni; È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri aveva 88 anni: tra loro una lunga storia d'amore; Vittorio Feltri: Nella mia vita ne ho viste tante ma questa storia di Ranucci e Lavitola le batte tutte. E' una bomba d'amore.

Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più. Vittorio Feltri ricorda sua moglie Enoe Bonfanti sul @Corriere x.com

Vittorio Feltri racconta, con un filo di voce, l'amore per la moglie: Ho scoperto di amarla quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più ...Il giornalista faceva coppia con la donna da 58 anni: Quando l’hanno ricoverata sono andato all’ospedale e, guardandola, ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Ma non volevo crederci ... today.it

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