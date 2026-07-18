Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta Non mi riprenderò più Quando è arrivato il peggio mi sono chiuso in bagno per un’ora a piangere | il dolore di Vittorio Feltri
Vittorio Feltri ha annunciato su Instagram di aver scoperto di amare la moglie solo dopo la sua morte, avvenuta giovedì 16 luglio a 88 anni. L’ex direttore ha raccontato di essersi chiuso in bagno per un’ora a piangere quando ha affrontato il peggio. Nel video, ha anche ringraziato le persone che gli sono state vicino in questo momento, dedicando loro le poche parole a disposizione.
“Cari amici, oggi devo dedicare il poco tempo di cui dispongo per un ringraziamento generale”. Così, in un video pubblicato su Instagram, Vittorio Feltri ringrazia chi gli è stato vicino dopo la morte della moglie Enoe Bonfanti, scomparsa giovedì 16 luglio a 88 anni. “Devo essere orgoglioso di lei, che era una donna notevole e ha avuto anche un ruolo nella società. Adesso, purtroppo, all’improvviso se n’è andata e io sono senza di lei “. Al Corriere della Sera, il direttore affida poi il dolore di queste ore: “Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più”. Quando gli fanno notare che accanto a lui ci sono i figli, i nipoti e i suoi gatti, Feltri risponde senza esitazione: “Questo è vero, ho degli affetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. Di lei diceva: «Se non ho il suo appoggio mi sento solo»Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è morta all’età di 88 anni.
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Temi più discussi: Vittorio Feltri: Non ho amato nessuno come mia moglie Enoe, lei mi ha salvato. Le ho dato fino all'ultimo il bacio della buona notte; Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: erano sposati da 58 anni; È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri aveva 88 anni: tra loro una lunga storia d'amore; Vittorio Feltri: Nella mia vita ne ho viste tante ma questa storia di Ranucci e Lavitola le batte tutte. E' una bomba d'amore.
Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più. Vittorio Feltri ricorda sua moglie Enoe Bonfanti sul @Corriere x.com
Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più. Vittorio Feltri racconta con grande dolore la scomparsa di Enoe Bonfanti, la moglie con cui ha condiviso 58 anni di vita. A facebook
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