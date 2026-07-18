La “ teenager di Allah”, fermata dalla polizia a seguito delle verifiche condotte dagli investigatori, voleva immolarsi per l’Islam. “La morte è inevitabile, dove posso sfuggirle? Il paradiso è la dimora migliore. Questa è la mia battaglia, quindi siate testimoni voi siete presenti. E tutto questo per amore di Allah”, così scriveva online e nelle chat prima di essere individuata, come riporta Il Giorno. Nata in Egitto, arrivata in Italia nel 2017, 17 anni, studentessa di un istituto professionale, viveva nella provincia pavese con il padre operaio, la madre casalinga e tre fratelli. Nulla, in apparenza, lasciava immaginare la radicalizzazione, iniziata nel settembre 2025 e proseguita molto rapidamente tra social e chat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho il desiderio di morire”. Le chat choc della "teenager di Allah"

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Mafieux cruel : je l'ai embrassé. Il me traite en reine, et je suis la seule à l'engueuler !

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