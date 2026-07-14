Una donna ha raccontato di aver afferrato le gambe di un uomo risucchiato da un finestrino durante un volo Ryanair, pensando che entrambi sarebbero morti. La testimone ha detto di aver reagito d’istinto, trovandosi davanti a una scena orribile. L’incidente si è verificato durante il volo, con il passeggero che è stato risucchiato dall’apertura del finestrino. La donna ha descritto la paura e il gesto istintivo di cercare di salvarlo.

“Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato: se moriamo, moriremo insieme. È stato orribile”. Con queste parole Svetlana Grkovi? ha descritto all’agenzia Nova i minuti di terrore vissuti ad alta quota a bordo del volo Ryanair FR1879, quando suo marito, il sessantunenne serbo Ljubiša Karovi?, è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino del Boeing 737-800 su cui viaggiavano. L’incidente, avvenuto venerdì scorso mentre la coppia rientrava da una vacanza estiva in Grecia, si è consumato a circa 6.000 metri di altitudine a causa di un improvviso cedimento del motore, i cui frammenti metallici hanno sfondato la cabina passeggeri trasformando il viaggio da Salonicco a Memmingen in un incubo ad alta quota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho reagito d’istinto e ho afferrato le sue gambe. Ho pensato: moriremo insieme”: il racconto choc della moglie del passeggero risucchiato dal finestrino di un volo Ryanair

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