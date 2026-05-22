Odissea Flotilla il racconto choc di Carotenuto | Ci puntavano i mitra Ho temuto di morire
Un testimone coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione ha raccontato di essere stato minacciato con armi da fuoco durante un’operazione. Ha descritto con dettagli l’azione e il senso di pericolo che ha provato, affermando di aver temuto per la vita. Al momento, le autorità stanno analizzando le dichiarazioni e cercando di ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di diversi rappresentanti politici.
Roma, 22 maggio 2026 – “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni e spero di portare almeno gli italiani in Parlamento”. È ancora visibilmente provato e commosso Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle atterrato ieri mattina a Fiumicino assieme ad Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano. I due attivisti della Flotilla, catturati dalle forze israeliane nei giorni scorsi, sono stati i primi italiani a essere rilasciati e a rientrare in patria. Tutti gli altri hanno lasciato Israele ieri pomeriggio, a bordo di tre voli charter. Onorevole Carotenuto, lei ha speso subito parole di stima per tutti i partecipanti alla missione della Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi?della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. 'Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie' #ANS - Facebook facebook
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