Un testimone coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione ha raccontato di essere stato minacciato con armi da fuoco durante un’operazione. Ha descritto con dettagli l’azione e il senso di pericolo che ha provato, affermando di aver temuto per la vita. Al momento, le autorità stanno analizzando le dichiarazioni e cercando di ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di diversi rappresentanti politici.

Roma, 22 maggio 2026 – “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni e spero di portare almeno gli italiani in Parlamento”. È ancora visibilmente provato e commosso Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle atterrato ieri mattina a Fiumicino assieme ad Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano. I due attivisti della Flotilla, catturati dalle forze israeliane nei giorni scorsi, sono stati i primi italiani a essere rilasciati e a rientrare in patria. Tutti gli altri hanno lasciato Israele ieri pomeriggio, a bordo di tre voli charter. Onorevole Carotenuto, lei ha speso subito parole di stima per tutti i partecipanti alla missione della Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Odissea Flotilla, il racconto choc di Carotenuto: “Ci puntavano i mitra. Ho temuto di morire”

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