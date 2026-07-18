Al St. Jakob Park di Basilea, la Juventus ha affrontato il Basilea in un’amichevole pre-campionato. Durante il match, sono stati segnati alcuni gol, visibili nelle immagini salienti pubblicate. La partita rappresenta il primo test ufficiale della nuova stagione, con i giocatori che hanno mostrato le prime azioni di gioco e marcature. Le immagini disponibili mostrano le fasi più significative dell’incontro.

di Marco Baridon Highlights Gol Basilea Juve in diretta St. Jakob Park di Basilea. Le immagini salienti del match amichevole. (inviato al St. Jakob Park di Basilea) – La Juve affronta il Basilea, nel primo match amichevole del pre-campionato 202627. Ultimissime Juve LIVE: oggi la sfida al Basilea, novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic 11? CAMBIASO-BOGA CREANO – Bello scambio tra i due bianconeri sulla fascia sinistra, poi il cross dell’esterno bianconero viene respinto dalla difesa del Basilea. Juventus News 24. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Highlights Gol Basilea Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EXTENDED HIGHLIGHTS | Juventus 4-0 Pisa | Serie A

Notizie e thread social correlati

Highlights Gol Juve Verona LIVE: le immagini del match – VIDEODurante la 35ª giornata di campionato, all’Allianz Stadium di Torino si è giocato l’incontro tra Juventus e Verona.

Highlights Gol Lecce Juve LIVE: le immagini del match – VIDEODurante la 36ª giornata, allo stadio Via del Mare di Lecce, si è svolto il match tra le squadre locali e la Juventus.

Temi più discussi: Juventus in partenza per Basilea: il video; Basilea-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Basilea-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole; Il calendario delle amichevoli estive 2026 su DAZN: date e orari di Inter, Milan e Juventus.

Highlights gol Basilea Juve live: le immagini del match – video(inviato al St. Jakob Park di Basilea) – La Juve affronta il Basilea, nel primo match amichevole del pre-campionato 2026/27. msn.com

Basilea-Juventus, il risultato dell'amichevole in direttaLeggi su Sky Sport l'articolo Basilea-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato dell'amichevole in diretta ... sport.sky.it