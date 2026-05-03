Highlights Gol Juve Verona LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la 35ª giornata di campionato, all’Allianz Stadium di Torino si è giocato l’incontro tra Juventus e Verona. Sono state trasmesse le immagini più significative della partita, che ha visto i due team affrontarsi sul campo. Il match è stato seguito in diretta, con particolare attenzione ai momenti salienti e alle azioni più rilevanti che hanno caratterizzato la gara.

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