Highlights Gol Basilea Juve | le immagini del match – VIDEO

Notizia in breve

La Juventus ha giocato un amichevole contro il Basilea allo St. Jakob Park di Basilea. La partita è stata il primo test di pre-campionato per entrambe le squadre nella stagione 2026-27. Sono state registrate alcune azioni salienti e gol durante il match, visibili nelle immagini e nei video disponibili. La sfida è servita come prima prova ufficiale prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.