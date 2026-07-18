Highlights Gol Basilea Juve | le immagini del match – VIDEO
La Juventus ha giocato un amichevole contro il Basilea allo St. Jakob Park di Basilea. La partita è stata il primo test di pre-campionato per entrambe le squadre nella stagione 2026-27. Sono state registrate alcune azioni salienti e gol durante il match, visibili nelle immagini e nei video disponibili. La sfida è servita come prima prova ufficiale prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.
di Marco Baridon Highlights Gol Basilea Juve in diretta St. Jakob Park di Basilea. Le immagini salienti del match amichevole. (inviato al St. Jakob Park di Basilea) – La Juve affronta il Basilea, nel primo match amichevole del pre-campionato 202627. Ultimissime Juve LIVE: oggi la sfida al Basilea, novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic 84? ESPULSO SALVI! – Openda prova a scappare via nei pressi dell’area di rigore del Basilea, esce in maniera rovinosa Salvi che lo ferma fallosamente. Arriva il cartellino rosso. 63? TIRO JUVE! – Prova a rendersi pericoloso anche Justin Oboavwoduo, il portiere del Basilea si supera e con la mano di richiamo mette in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
EXTENDED HIGHLIGHTS | Juventus 4-0 Pisa | Serie A
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Atmosfera già calda fuori dal St. Jakob-Park prima di Basilea Juventus @baridonmarco #Juventusnews24 facebook
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