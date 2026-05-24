Highlights Gol Torino Juve | le immagini del match – VIDEO
Durante la 38ª giornata, il Torino e la Juventus si sono affrontati allo Stadio Olimpico di Torino. Sono state diffuse le immagini salienti del match, con i gol segnati durante l'incontro. Il video mostra le azioni principali e i momenti più significativi della partita.
di Marco Baridon Highlights Gol Torino Juve in diretta dallo Stadio Olimpico di Torino. Le immagini salienti del match della 38ª giornata. (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – La Juve affronta il Torino, con il match di Serie A in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Torino. Bianconeri che sperano nel miracolo nella corsa Champions. Qui trovate gli highlights e i gol di TORINO JUVE LIVE 84? PAREGGIA IL TORINO! – I granata trovano il gol del pareggio con Adams: prima ci provano di testa con Casadei e poi sulla ribattuta di Perin mette in porta Adams. 78? TIRO DI NJIE! – Conclusione pericolosa del calciatore del Torino, palla respinta con i pugni da Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Genoa-Milan: gol e highlights | Serie A
Notizie e thread social correlati
Highlights Gol Torino Juve LIVE: le immagini del match – VIDEODurante la 38ª giornata, si è svolto il match tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino.
Highlights Gol Milan Juve: le immagini del match – VIDEODurante la 34ª giornata di campionato, allo Stadio San Siro di Milano si è disputato il match tra Milan e Juventus.
Temi più discussi: VIDEO. Cagliari-Torino 2-1: gol e highlights; Highlights Serie A: Cagliari-Torino 2-1: gli highlights Video; Serie A, Bologna-Inter 3-3: gol di Dimarco, Bernardeschi, Pobega, Zielinski (aut.), Esposito e Diouf ? Stadio Dall’Ara. Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-38-inter-napoli-verona-roma-lecce-genoa-milan-caglia; Juve da incubo allo Stadium: la Fiorentina vince 2-0 e la Champions si allontana. Gol e highlights.
Juventus - Frosinone 1-1 Primavera 1: highlights, gol e sintesi video - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=632277 facebook
Verona negli ultimi 8 match, solo il Torino è riuscito a segnare più di un gol contro di loro, sfortunatamente hanno comunque perso di più nonostante tutto reddit
Torino-Juventus, il risultato in diretta LIVEPrimo tempo giocato in un clima surreale. L'entusiasmo del pre partita è svanito dopo le notizie del ferimento di un tifoso bianconero dopo scontri con la Polizia. Lo slittamento di un'ora del via ha ... sport.sky.it
Highlights gol Torino Juve live: le immagini del match – videoHighlights Gol Torino Juve in diretta dallo Stadio Olimpico di Torino. Le immagini salienti del match della 38ª giornata (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – La Juve affronta il Torino, con ... msn.com