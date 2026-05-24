Highlights Gol Torino Juve | le immagini del match – VIDEO

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 38ª giornata, il Torino e la Juventus si sono affrontati allo Stadio Olimpico di Torino. Sono state diffuse le immagini salienti del match, con i gol segnati durante l'incontro. Il video mostra le azioni principali e i momenti più significativi della partita.

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di Marco Baridon Highlights Gol Torino Juve in diretta dallo Stadio Olimpico di Torino. Le immagini salienti del match della 38ª giornata. (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – La Juve affronta il Torino, con il match di Serie A in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Torino. Bianconeri che sperano nel miracolo nella corsa Champions. Qui trovate gli highlights e i gol di TORINO JUVE LIVE 84? PAREGGIA IL TORINO! – I granata trovano il gol del pareggio con Adams: prima ci provano di testa con Casadei e poi sulla ribattuta di Perin mette in porta Adams. 78? TIRO DI NJIE! – Conclusione pericolosa del calciatore del Torino, palla respinta con i pugni da Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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