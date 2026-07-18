Helena Prestes amata e sostenuta | il gesto speciale della sua community

Helena Prestes ha ringraziato i suoi fan per le donazioni al Venezuela e per l’affetto ricevuto nel giorno del suo compleanno. La cantante ha espresso gratitudine attraverso un messaggio, sottolineando il sostegno della community durante questa occasione speciale. Le donazioni sono state destinate a progetti umanitari nel paese sudamericano. Prestes ha condiviso la sua emozione per il calore dimostrato dai suoi sostenitori, evidenziando il legame con il pubblico nel giorno della ricorrenza.

Helena Prestes emoziona i fan: il grazie speciale per le donazioni al Venezuela e per l’affetto ricevuto nel giorno del suo compleanno. Un compleanno all’insegna dell’affetto, della gratitudine e della solidarietà. Helena Prestes ha voluto dedicare un messaggio speciale alle persone che, oltre a farle sentire la propria vicinanza nel giorno del suo compleanno, hanno scelto di trasformare l’occasione in un gesto concreto di aiuto. La modella e influencer ha ringraziato i suoi fan per il grande sostegno ricevuto, sottolineando in particolare l’importanza delle donazioni destinate al Venezuela. Un gesto che per Helena ha avuto un valore ancora più profondo, perché legato alle sue origini e al desiderio di contribuire ad aiutare chi si trova in difficoltà. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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