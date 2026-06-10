Javier Martinez ha condiviso un messaggio sui social difendendo la sua relazione con Helena Prestes. La pubblicazione arriva dopo settimane di discussioni pubbliche sulla loro storia. Martinez ha pubblicato un’immagine accompagnata da parole che sembrano voler chiarire alcuni aspetti della loro relazione. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower, alimentando discussioni online. La coppia non ha rilasciato ulteriori commenti in merito.

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024. Il pallavolista argentino è lontano dai social da qualche tempo, tanto che molti dei suoi si stanno chiedendo se la sua assenza sia a causa di un nuovo impegno di lavoro oppure della sua voglia di privacy. In queste ore, il 31enne si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai fans. Javier Martinez ha difeso la sua storia d'amore con Helena Prestes. L'ex gieffino ha lasciato un mi piace ad un commento di una fan che difendeva lui e la sua compagna da un attacco hater, che li accusava di non lasciarsi commenti su Instagram. Nel post a cui ha messo like si leggono le seguenti parole: "Non hanno bisogno di queste cazz*te per dimostrarsi che si amano perché se lo dicono tutti i giorni di persona. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez difende la sua storia con Helena Prestes: spunta un gesto social

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Helena Prestes difende la sua storia con Javier Martinez duro sfogo social

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