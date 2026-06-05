Il reality show si è concluso con la vittoria di Matteo Diamante, mentre Helena Prestes e Edoardo Tavassi si sono classificati secondi e terzi. Helena Prestes, indicata come complice di Shaila Gatta, ha attirato l’attenzione dei fan per un gesto durante la trasmissione. La fine del programma ha portato a reazioni sui social, con molti utenti che hanno commentato il comportamento della concorrente. La trasmissione si è conclusa con tre episodi finali, trasmessi recentemente.

The 50 Italia ha appena concluso la sua messa in onda con gli ultimi tre episodi. Il reality show ha visto la vittoria di Matteo Diamante su Edoardo Tavassi ed Helena Prestes, che erano stati dati per vincitori. In queste ore, la modella brasiliana è finita al centro dell'attenzione per il rapporto ritrovato con Shaila Gatta. All'interno del programma di Prime Video, le due donne sono riuscite a fare squadra e mettere da parte le incomprensioni sorte al Grande Fratello 2024. Proprio Helena Prestes ha fatto un gesto che ha scatenato tutti i fans della rete. In dettaglio, la 35enne di San Paolo ha lasciato il seguente commento: "Brava menina" sotto ad un post pubblicato da Shaila Gatta nel suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes complice di Shaila Gatta: arriva un gesto che scatena i fans della rete

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