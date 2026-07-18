Heather Parisi al Siracusa Pride | L’identità di genere non dipende dalla biologia

Heather Parisi è arrivata a Siracusa per partecipare come madrina al Pride 2026. Durante l’evento, ha affermato che l’identità di genere non dipende dalla biologia. La showgirl ha preso parte alla manifestazione in Sicilia, portando la sua presenza all’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La showgirl è arrivata in Sicilia per partecipare alla manifestazione come madrina. Heather Parisi è arrivata a Siracusa, dove prenderà parte al Siracusa Pride 2026 in qualità di madrina dell’evento. In un video registrato subito dopo il suo arrivo in città, la showgirl ha voluto condividere un messaggio dedicato ai temi dell’identità di genere, del rispetto e dell’inclusione. Il messaggio sull’identità di genere. Nel filmato, Parisi afferma che “l’identità di genere non è legata alla biologia, ai genitali o alla genetica di una persona”, ribadendo che ogni individuo deve essere libero di vivere secondo ciò che sente di essere e di esprimere la propria identità senza discriminazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Siracusa Pride 2026. Heather Parisi: Lidentità di genere non è legata alla biologia

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