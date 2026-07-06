La scelta di Heather Parisi come madrina del Siracusa Pride 2026 ha suscitato critiche da parte della comunità LGBTQIA+. La contestazione riguarda alcune dichiarazioni passate della showgirl sui diritti delle persone transgender e il suo sostegno a una figura politica controversa. Gli organizzatori hanno annunciato la decisione senza modifiche, ma le opposizioni continuano a chiedere una revisione della scelta. La polemica si è accesa sui social e tra gli attivisti.

È polemica per la scelta di Heather Parisi come madrina del Siracusa Pride 2026. La decisione degli organizzatori ha suscitato numerose contestazioni all’interno della comunità LGBTQIA+, che contesta alcune posizioni espresse in passato dalla showgirl sui diritti delle persone transgender e il suo sostegno a Donald Trump. Le dichiarazioni contestate. Al centro delle critiche ci sono alcune affermazioni rilasciate negli ultimi anni da Heather Parisi sul tema dell’identità di genere. Tra le più discusse quella in cui dichiarava: «Chiunque ha il diritto di decidere di considerarsi il genere che vuole, ma se hai un pene e partecipi a una gara di nuoto femminile, non diventi automaticamente donna perché lo hai deciso tu». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Heather Parisi madrina del Siracusa Pride, scoppia la polemica: critiche dalla comunità LGBTQIA+

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Pride 2026, sarà Heather Parisi la madrina della manifestazione

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