Heather Parisi madrina del Pride di Siracusa Luxuria furiosa

Heather Parisi ha partecipato come madrina al Pride di Siracusa il 18 luglio, dopo aver già guidato un corteo per i diritti Lgbtqia+ a Padova. Vladimir Luxuria ha commentato duramente la scelta, chiedendosi se essere transfobe possa arricchire il curriculum. La polemica si è accesa sui social e sui media, con Luxuria che ha espresso il suo dissenso sulla partecipazione dell’ex artista come rappresentante dell’evento.

“Essere transfobe fa curriculum?”. È il durissimo attacco di Vladimir Luxuria contro Heather Parisi che, dopo aver già guidato il corteo per i diritti Lgbtqia+ a Padova, è stata scelta da Siracusa come madrina per il Pride del 18 luglio. “La possono invitare al Festival di Sanremo o al Festival di Ariccia. Dove vogliono. Ma farne la madrina del Siracusa Pride è un controsenso. Come testimonial per i prossimi Pride propongo allora: J.K. Rowling, Vannacci, Trump. Altri suggerimenti?”. La ballerina ha risposto a tono: “La comunità Lgbt mi ha insegnato che la diversità non si nasconde, si danza”. Le parole di Vladimir Luxuria, attivista e prima... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Pride 2026, sarà Heather Parisi la madrina della manifestazione

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