Le Veglie di Agata | una notte di parole musica e nuove voci

La serata delle Veglie di Agata si è aperta con un omaggio dedicato alla poetessa Vera Ambra, che ha coinvolto il pubblico in un momento di memoria e riflessione. La manifestazione ha proseguito con parole, musica e l’intervento di nuove voci, creando un clima di condivisione. La foto di gruppo documenta l’evento, che ha visto la partecipazione di diversi artisti e attori, portando sul palco un mix di espressioni artistiche.

a cura di Valentina Giua Foto di gruppo, Le Veglie di Agata 2026 Un’apertura dedicata a Vera Ambra. La serata si è aperta nel segno della memoria, con un omaggio intenso e carico di significato dedicato alla poetessa Vera Ambra. È stata Valentina Giua, ideatrice e curatrice del palinsesto Le Veglie di Agata, a inaugurare il Poetry Open Mic leggendo una sua poesia, scegliendo di affidare proprio alla sua voce il primo respiro della serata. Non un semplice ricordo, ma un gesto simbolico: riconoscere in Vera Ambra una presenza ancora viva nel panorama culturale siciliano e lasciare che fossero le sue parole ad attraversare per prime il Cortile Platamone, come un ideale passaggio di testimone tra chi ha dedicato la propria vita alla poesia e chi continua oggi a custodirne l’eredità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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