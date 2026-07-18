Durante le ultime prove libere del Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton ha causato danni alla sua Ferrari, distruggendo la parte posteriore della vettura. La squadra sta lavorando intensamente per riparare il veicolo prima delle prove ufficiali. Nessun altro incidente è stato segnalato e la sessione si è conclusa senza ulteriori problemi. La vettura rimane sotto osservazione in vista delle qualifiche.

Lewis Hamilton ha distrutto la sua Ferrari, nella parte posteriore, nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 e adesso è corsa contro il tempo per i meccanici per rimettere a posto la vettura in tempo per le prove ufficiali. Kimi Antonelli si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota della Mercedes con il tempo di 1’45?990 ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. L’incidente di Hamilton. Hamilton finds the barriers? Here's what happened? #F1 #BelgianGP pic.twitter.comFeNgjTo1Js — Formula 1 (@F1) July 18, 2026 Proprio nell’ultimo minuto di sessione Hamilton si rende protagonista di un incidente: in uscita di curva perde il grip e danneggia l’ala posteriore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Hamilton, incidente in Belgio: Ferrari distrutta

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LEWIS HAMILTON HUGE CRASH! Ferrari Destroyed in Belgian GP FP3

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