Per un guasto alla rete elettrica, viale Matteotti in direzione piazza Libertà è stato chiuso tra via Fra Bartolommeo e piazza della Libertà. La chiusura è in vigore dalle 22 di sabato 18 luglio alle 24 di domenica 19 luglio. La strada rimarrà interdetta al traffico durante questo intervallo di tempo. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause del guasto o sui lavori di riparazione.

Firenze, 18 luglio 2026 - Per un guasto alla rete di distribuzione elettrica, è stata disposta la chiusura di viale Matteotti in direzione Libertà nel tratto tra via Fra Bartolommeo e piazza della Libertà, dalle ore 22 di stasera, sabato 18, alle ore 24 di domani domenica 19 luglio 2026. L'intervento serve a consentire un intervento urgente di sostituzione di un tratto di rete di distribuzione elettrica, che ha fatto registrare criticità. Per quanto riguarda il traffico, sarà deviato in via Frà Bartolommeo verso via Leonardo da Vinci, oppure in via Giacomini verso viale Don Minzoni. E-Distribuzione precisa che in questo momento non ci sono utenze prive di energia elettrica e che si tratta di un intervento programmato e preventivo per evitare guasti di ben più lunga durata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto alla rete elettrica, chiude viale Matteotti in direzione piazza Libertà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blackout Bergamo, guasto riparato: rete elettrica tornata alla normalitàNella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, sono stati completati gli interventi di E-Distribuzione per riparare il blackout a Bergamo.

Ruggi di Salerno, guasto alla rete elettrica: sospese alcune attivitàUn guasto alla rete elettrica ha causato la sospensione temporanea di alcune attività sanitarie all'ospedale Ruggi di Salerno.

Temi più discussi: Corso Butera: precisazioni sui lavori di somma urgenza per il ripristino della linea elettrica; Guasto alla rete elettrica in piazza Carroccio a Legnano: al via l’intervento di Duereti; Blackout Bergamo, guasto riparato: rete elettrica tornata alla normalità; Guasto alla rete elettrica in piazza Carroccio: mercoledì lavori urgenti sulla nuova ciclabile.

Boato e blackout a Calata Cuneo: guasto alla rete elettrica: intervento di vigili del fuoco e tecnici Enel x.com

Guasto alla rete elettrica, chiude viale Matteotti in direzione piazza LibertàQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it

Firenze, viale Matteotti chiuso per 26 ore: traffico deviato per tutta la giornata di domenica 19 luglioIl provvedimento urgente del Comune per consentire le riparazioni di un guasto alla rete elettrica: dalle 22 di sabato alle 24 di domenica stop alle auto tra via Fra Bartolommeo e piazza della Libertà ... corrierefiorentino.corriere.it