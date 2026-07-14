Blackout Bergamo guasto riparato | rete elettrica tornata alla normalità
Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, sono stati completati gli interventi di E-Distribuzione per riparare il blackout a Bergamo. Sono stati rimossi tutti i generatori temporanei e sono stati riparati due giunti danneggiati dal caldo intenso. La rete elettrica è tornata alla piena funzionalità. I lavori hanno richiesto diverse ore di intervento e sono stati conclusi poco prima dell’alba. La situazione è ora sotto controllo e la distribuzione dell’energia è stata ripristinata.
I LAVORI. Conclusi nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio gli interventi di E-Distribuzione: rimossi tutti i generatori, riparati due giunti danneggiati dal caldo estremo. Nessuna utenza è più senza corrente e resta il monitoraggio sulla rete del centro di Bergamo. È tornata completamente alla normalità la situazione della rete elettrica nel centro di Bergamo dopo il blackout che nel pomeriggio di lunedì 13 luglio aveva lasciato senza corrente circa 1.600 utenze per diverse ore. Alle 5 di questa mattina, martedì 14 luglio, E-Distribuzione ha completato tutte le operazioni di ripristino: sono stati rimossi tutti i generatori temporanei installati durante l’emergenza e la rete è tornata al suo assetto ordinario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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