Blackout Bergamo guasto riparato | rete elettrica tornata alla normalità

Notizia in breve

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, sono stati completati gli interventi di E-Distribuzione per riparare il blackout a Bergamo. Sono stati rimossi tutti i generatori temporanei e sono stati riparati due giunti danneggiati dal caldo intenso. La rete elettrica è tornata alla piena funzionalità. I lavori hanno richiesto diverse ore di intervento e sono stati conclusi poco prima dell’alba. La situazione è ora sotto controllo e la distribuzione dell’energia è stata ripristinata.