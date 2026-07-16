Ruggi di Salerno guasto alla rete elettrica | sospese alcune attività

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un guasto alla rete elettrica ha causato la sospensione temporanea di alcune attività sanitarie all'ospedale Ruggi di Salerno. L’incidente si è verificato questa mattina presso l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del guasto o sui tempi di ripristino. La direzione sanitaria ha comunicato che le attività sospese riguardano procedure programmate, senza indicare eventuali disagi per i pazienti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un improvviso guasto alla rete elettrica del l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha provocato, nella mattinata odierna, la sospensione temporanea di alcune attività sanitarie programmate. Lo stop ha riguardato esclusivamente le prestazioni in regime di elezione, mentre l’ospedale ha garantito senza interruzioni tutte le attività di urgenza ed emergenza, attivando procedure interne per assicurare la continuità assistenziale. Secondo quanto comunicato dall’Azienda ospedaliera, il blocco si è reso necessario « al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti » durante il malfunzionamento della rete elettrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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