Ruggi di Salerno guasto alla rete elettrica | sospese alcune attività

Notizia in breve

Un guasto alla rete elettrica ha causato la sospensione temporanea di alcune attività sanitarie all'ospedale Ruggi di Salerno. L’incidente si è verificato questa mattina presso l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del guasto o sui tempi di ripristino. La direzione sanitaria ha comunicato che le attività sospese riguardano procedure programmate, senza indicare eventuali disagi per i pazienti.