Sul lungolago di Salò è stato allestito un info-point sulla sicurezza di bagnanti e diportisti. L’iniziativa fa parte dell’operazione Mare e Laghi sicuri, coordinata dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano. La campagna di sensibilizzazione coinvolge anche altri Comuni dei laghi Garda, Como e Maggiore, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche sulla sicurezza in acqua.

Nell’ambito dell’operazione Mare e Laghi sicuri, coordinata a livello regionale dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, prosegue la campagna di sensibilizzazione per bagnanti e diportisti, con l’allestimento di info-point sui Comuni costieri del Garda, del Como e del Maggiore. Sul Benaco l’attività di informazione e prevenzione, svolta dai militari del 1°Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Garda, rientra nell'ambito del protocollo d'intesa per la sicurezza della navigazione e della balneazione, sottoscritto dalla Direzione Marittima della Liguria, con la Comunità del Garda e con le Regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia Autonoma di Trento. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Guardia Costiera, anche sul lungolago di Salò un info-point sulla sicurezza di bagnanti e diportisti

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