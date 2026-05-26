Latina torna il presidio estivo della Guardia Costiera | controlli e sicurezza sul litorale

Notizia in breve

Il presidio estivo della Guardia Costiera è tornato nel territorio di Latina. Oggi si è tenuto un incontro presso l’edificio che ospiterà il presidio, situato nel parco Vasco De Gama. Il presidio fungerà da sezione distaccata della sede di Rio Martino e si occuperà di effettuare controlli e garantire la sicurezza sul litorale durante il periodo estivo. La riunione ha coinvolto le autorità e il personale coinvolto nell’organizzazione.