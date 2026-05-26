Latina torna il presidio estivo della Guardia Costiera | controlli e sicurezza sul litorale
Il presidio estivo della Guardia Costiera è tornato nel territorio di Latina. Oggi si è tenuto un incontro presso l’edificio che ospiterà il presidio, situato nel parco Vasco De Gama. Il presidio fungerà da sezione distaccata della sede di Rio Martino e si occuperà di effettuare controlli e garantire la sicurezza sul litorale durante il periodo estivo. La riunione ha coinvolto le autorità e il personale coinvolto nell’organizzazione.
Latina, 26 maggio 2026 – Si è svolto questo pomeriggio un incontro preliminare presso l’edificio che ospiterà il presidio estivo della Guardia Costiera, situato all’interno del parco Vasco De Gama, quale sezione distaccata della sede di Rio Martino. Presenti al sopralluogo il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, il capitano di vascello Cosimo Nicastro, direttore Marittimo del Lazio con il capitano di fregata Felice Monetti, comandante Capitaneria di porto di Gaeta e il tenente di vascello Vincenzo Viola, comandante Circomare Terracina. “Nei prossimi giorni – ha affermato il sindaco Matilde Celentano... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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