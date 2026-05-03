GTWC Europe Buus Feller dominano gara-2 con Porsche 4° Rossi

Nella seconda gara di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Sprint Cup, Bastian Buus e Ricardo Feller, che avevano ottenuto la pole position in precedenza, hanno conquistato la vittoria con una Porsche. In race-1 erano stati costretti al ritiro. Un altro italiano, Rossi, si è classificato in quarta posizione.

Bastian Buus e Ricardo Feller, ritirati in race-1 dopo una splendida pole, vincono la seconda prova di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La Porsche 992 GT3-R EVO ha letteralmente dominato la scena concludendo davanti alle Mercedes di Daniel JuncadellaChris Lulham e Lucas AuerMaro Engel. L’AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing e la n. 48 Winward Racing hanno battuto la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Max Hesse e Valentino Rossi, abili a non lasciare spazio alla McLaren n. 59 di Garage 59 affidata a Marvin KirchhöferDean MacDonald. Lionspeed GP ottiene il primo acuto nella classifica assoluta del GTWC Europe, mentre Feller torna ad imporsi dopo una lunga pausa che durava dalla race-2 di Zandvoort del 2023.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, Buus/Feller dominano gara-2 con Porsche. 4° Rossi Notizie correlate GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° RossiPorsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. GTWC Europe, Arthur Leclerc e Thomas Neubauer vincono con Ferrari Gara-1 a Brands HatchFerrari ed AF Corse vincono con Arthur Leclerc e Thomas Neubauer Gara-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Brands Hatch. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: GT World | Brands Hatch tutta Porsche-Lionspeed con Feller e Buus in Pole, Rossi 8°; GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° Rossi; GT World Challenge: Lionspeed GP Domina Le Qualifiche A Brands Hatch.; GTWC | Qualifiche – Brands Hatch: doppia pole per la Porsche Lionspeed #80. GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° RossiPorsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La 992 GT3-R EVO n. 80 di Ricardo ... oasport.it GT World | Brands Hatch tutta Porsche-Lionspeed con Feller e Buus in Pole, Rossi 8°I primi due eventi Sprint del 2026 vedranno scattare davanti i piloti della 911 #80, affiancati dalla Ferrari di Leclerc e dalla Mercedes di Lulham. Valentino in quarta fila per Gara 1, il suo collega ... it.motorsport.com Porsche domina le qualifiche del #GTWorld Europe Sprint Cup. Feller e Buus si dividono le pole a Brands Hatch t.ly/D3ZNt x.com Feller e Buus portano la Porsche Lionspeed #80 in testa in entrambe le qualifiche. In Q1 Feller precede la Ferrari #50 di Leclerc, in Q2 Buus batte la Mercedes #3 di Lulham. facebook