Riparte da Misano la stagione del GT World Challenge Europe Powered by AWS dopo la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps, vinta dalla Porsche n. 80 Lionspeed GP di Thomas Preining, Ricardo Feller e Bastian Buus. Al termine della gara di durata riservata alle GT più importante al mondo, terzo round Endurance Cup del GTWC Europe, riprende la Sprint Cup per la seconda delle cinque tappe in programme ad oltre un mese dall’opening round di Brands Hatch. Feller e Buus sono impegnati anche nel GTWC Europe e dopo la sfida nel Regno Unito vantano 18.5 punti contro i 16.5 della Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 AF Corse di Thomas Neubauer e Arthur Leclerc. Seguono a 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GTWC Europe, Misano riaccende la Sprint Cup 2026. Rossi ci riprova

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