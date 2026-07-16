PNRR e digitale a scuola domande entro il 17 luglio 2026

Scade il 17 luglio 2026 il termine per presentare domanda per il bando MIM destinato a 120 docenti nelle équipe formative territoriali 20262027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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