PNRR e digitale a scuola domande entro il 17 luglio 2026

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il termine per presentare domanda per il bando del Ministero dell'Istruzione destinato a 120 docenti nelle équipe formative territoriali per l'anno scolastico 2026-2027 scade il 17 luglio 2026.

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Scade il 17 luglio 2026 il termine per presentare domanda per il bando MIM destinato a 120 docenti nelle équipe formative territoriali 20262027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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