Griglia di partenza F1 GP Belgio 2026 | risultati e classifica qualifiche

Notizia in breve

Le qualifiche del GP del Belgio 2026 si sono svolte sul circuito di Spa-Francorchamps. La sessione ha visto alcuni piloti ottenere i tempi migliori nelle ultime fasi, mentre altri hanno avuto problemi di trazione o hanno commesso errori. La griglia di partenza è stata definita dai risultati delle qualifiche, con alcune vetture in prima fila e altre più indietro. La sessione si è conclusa con i tempi ufficiali che determinano le posizioni di partenza per la gara di domenica.