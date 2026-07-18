Griglia di partenza F1 GP Belgio 2026 | risultati e classifica qualifiche
Le qualifiche del GP del Belgio 2026 si sono svolte sul circuito di Spa-Francorchamps. La sessione ha visto alcuni piloti ottenere i tempi migliori nelle ultime fasi, mentre altri hanno avuto problemi di trazione o hanno commesso errori. La griglia di partenza è stata definita dai risultati delle qualifiche, con alcune vetture in prima fila e altre più indietro. La sessione si è conclusa con i tempi ufficiali che determinano le posizioni di partenza per la gara di domenica.
Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Belgio 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 19 luglio, che si snoderà lungo l’iconico tracciato nelle Ardenne sulla consueta distanza dei 300 chilometri, tutto all’insegna della velocità e con il caldo che potrebbe fare la differenza. Di seguito la griglia di partenza del GP del Belgio 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1. GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA F1 2026. CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
CHI ALZERÀ LA COPPA LA NOSTRA GRIGLIA DI PARTENZA PER IL MONDIALE 2026
Notizie e thread social correlati
Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: risultati e classifica qualificheOggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del Campionato mondiale di Formula 1.
Griglia di partenza F1, GP Canada 2026: risultati e classifica qualificheLe qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1, si sono concluse con la pole position conquistata da un pilota di un...
Temi più discussi: Non solo McLaren, penalità anche per Red Bull in Formula 1 prima di andare in pista a Spa; F1 Spa, Classifica Prove Libere 2: Antonelli al top, Hamilton 4° dietro Max - Risultati - Formula 1; F1 GP Belgio 2026, Spa: risultati prove libere; Norris subirà una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza a Spa a seguito della sostituzione di componenti della unità motrice della McLaren.
Dopo quanto accaduto ieri al termine delle #qualifiche della #Formula3, i commissari di gara hanno comminato ben 11 penalizzazioni, stravolgendo così la griglia di partenza della Sprint e della Feature Race #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno # facebook
Cambia la griglia di partenza per il GP di Gran Bretagna: ecco il nuovo ordine al via ? #F1 #BritishGP x.com
La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna: top-3 da sogno per l’Italia reddit
F1 | GP Belgio – Arriva un’altra PENALITÀ in griglia di partenza: cambio della Power Unit per AlonsoScatta una nuova penalità in griglia di partenza in Belgio: arrivano nuove componenti della Power Unit sulla vettura di Alonso. f1ingenerale.com
Griglia di partenza Formula 1 | Chi in pole position? GP Belgio 2026 Spa (oggi sabato 18 luglio)Griglia di partenza Formula 1: chi in pole position oggi sabato 18 luglio? Al GP Belgio 2026 di Spa Francorchamps è il giorno delle qualifiche. ilsussidiario.net