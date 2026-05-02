Griglia di partenza F1 GP Miami 2026 | risultati e classifica qualifiche

Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del Campionato mondiale di Formula 1. La gara si corre sul circuito cittadino all’interno della città statunitense, e i tempi delle qualifiche hanno determinato la griglia di partenza per la gara di domani. I piloti hanno affrontato le diverse sessioni di prove ufficiali con l’obiettivo di ottenere la miglior posizione possibile prima della bandiera a scacchi.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 3 maggio, che si snoderà sulla consueta distanza dei 300 chilometri (nel pomeriggio odierna si è disputata la Sprint Race, caratterizzata dalla doppietta della McLaren davanti a Charles Leclerc). Di seguito la griglia di partenza del GP di Miami 2026 e i risultati delle qualifiche della quarta tappa del Mondiale F1. GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI F1 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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F1, GP di Las Vegas: gli highlights delle qualifiche

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