Griglia di partenza F1 GP Miami 2026 | Antonelli in pole Leclerc in seconda fila Hamilton in terza

Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sul circuito cittadino della città statunitense, il pilota ha ottenuto la pole position, mentre il secondo miglior tempo è stato conquistato da un altro pilota che partirà in seconda fila. In terza fila, il pilota ha completato le qualifiche con il terzo miglior tempo.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 3 maggio, che si snoderà sulla consueta distanza dei 300 chilometri (nel pomeriggio odierna si è disputata la Sprint Race, caratterizzata dalla doppietta della McLaren davanti a Charles Leclerc). LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI MIAMI DI F1 DALLE 19.00 Kimi Antonelli ha conquistato la pole-position del GP di Miami, firmando il perentorio crono di 1:27.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila, Hamilton in terza Verstappen Strikes Back As F1 Prepare For Miami Storm 'Chaos' | F1 Update Notizie correlate Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaCalato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc sfiora la prima fila, Hamilton arrancaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gp Miami, Antonelli in pole position. Griglia di partenza Gran Premio Formula 1; F1 GP Miami: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito della Florida; La griglia di partenza della Sprint a Miami e un cambio a meno di un'ora da via; Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza fila. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza filaNelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire ... oasport.it Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc sfiora la prima fila, Hamilton arrancaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli ... oasport.it Gp Miami, Antonelli in pole position: la griglia di partenza Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook Kimi Antonelli fa la storia a Miami: 'Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi". Il leader del Mondiale: 'Non è stato facile". In griglia di partenza seconda la Red Bull di Verstappen e terza la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton #ANSA x.com