In occasione del Gran Premio di Miami del 2026, si è svolta la sessione di qualifiche per stabilire la griglia di partenza. L'italiano Antonelli ha ottenuto la pole position, mentre Leclerc si è piazzato in seconda fila. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1. La diretta è stata aggiornata in tempo reale fino a tarda sera, con i fan che hanno potuto seguire ogni fase delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 23.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. 23.13 Ora Antonelli dovrà sfatare un tabù: nessun pilota ha mai vinto a Miami la gara domenicale partendo dalla pole. Inoltre è prevista pioggia battente, con una gara che si annuncia imprevedibile e metterà in risalto le qualità dei piloti più che delle macchine. 23.12 Russell ha incassato ben 4 decimi dal compagno di squadra Antonelli. Non potrà di certo sorridere. 23.08 E’ una F1 difficile da interpretare. La McLaren, che tanto bene aveva fatto sino alla Sprint, è tornata a faticare in qualifica, con Norris in seconda fila a quasi 4 decimi da Antonelli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenza

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