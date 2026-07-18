Nel pomeriggio di sabato 18 luglio, nel Veneziano si è abbattuto un forte temporale con pioggia mista a grandine. La perturbazione ha interessato il territorio durante la giornata del Redentore, una ricorrenza molto sentita in laguna. L’allerta gialla per temporali riguarda anche altre zone del Veneto e del Friuli, con condizioni meteorologiche avverse che si sono protratte nel corso del pomeriggio.

Grandine e maltempo sul Veneto: nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, pioggia mista a grandine ha colpito il Veneziano proprio nel Redentore, una delle giornate più suggestive per gli abitanti della laguna e non solo. Mentre si attende il tradizionale spettacolo pirotecnico che torna ad animare, come ogni anno, il, Bacino di San Marco, i temporali continuano ad abbattersi sul territorio. Pioggia e grandinate locali sono dovute all'ingresso di aria più fredda da nord, che ha portato al conseguente aumento dell'instabilità: nella giornata di sabato 18 luglio sono, infatti, previsti temporali a partire dalle zone montane, poi poi in estensione alla pianura nel corso della giornata, con fenomeno possibili fino alle prime ore di domenica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Grandine e maltempo nella giornata del Redentore: allerta gialla per forti temporali su Veneto e Friuli. Le previsioni

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