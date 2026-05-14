Maltempo nuova allerta gialla a Novara e provincia | in arrivo temporali forti e grandine

Per oggi, giovedì 14 maggio, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel novarese. Il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali intensi, con rischio di allagamenti, raffiche di vento e grandinate. La previsioni indicano che le piogge e i temporali potrebbero interessare anche le aree limitrofe, con possibili danni causati dal maltempo durante il pomeriggio. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti.

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