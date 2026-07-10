Meteo temporali in arrivo | in Friuli e Veneto allerta gialla Possibili grandine e vento forte

Sabato 11 luglio, temporali si abbatteranno su Friuli e Veneto. La Protezione civile regionale del Friuli ha emesso un'allerta gialla per criticità idrogeologica, segnalando possibili grandinate e raffiche di vento forte. La situazione potrebbe causare danni alle strutture e disagi alla viabilità. Le autorità invitano alla prudenza e alla massima attenzione, senza specificare restrizioni o misure precauzionali particolari.

La Protezione civile regionale del Friuli ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per criticità idrogeologica connessa ai temporali e al maltempo previsti sabato 11 luglio. Le zone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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TEMPORALI FORTI in arrivo al NORD! 9-10 Giugno 2026

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