Durante il Graduation Day 2026 dell’Università del Sannio, sono stati consegnati i diplomi a 800 studenti. La cerimonia si è svolta in una sala affollata, con familiari e amici presenti per applaudire i laureandi. Gli studenti hanno indossato le tuniche tradizionali, mentre le autorità universitarie hanno consegnato i riconoscimenti ufficiali. La serata si è conclusa con il tradizionale brindisi di festeggiamento.

Una serata di festa, emozione e condivisione ha accompagnato il Graduation Day 2026 dell’Università degli Studi del Sannio. L’appuntamento dedicato alle laureate e ai laureati dell’Ateneo ha riunito nel cuore della città studenti e studentesse, famiglie, docenti, personale universitario e cittadinanza per celebrare il traguardo raggiunto da 648 laureate e laureati, 75 dottoresse e dottori di ricerca e 77 diplomate e diplomati dei master universitari. Ad aprire la cerimonia l’intervento della Rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno, che ha rivolto un messaggio alle laureate e ai laureati, alle loro famiglie e all’intera comunità accademica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Graduation Day 2026, l’Università del Sannio celebra 800 nuovi professionisti

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Graduation Day 2026

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