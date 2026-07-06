Graduation Day 2026 | il 17 luglio l’Università del Sannio celebra i suoi 700 laureati

L’Università degli Studi del Sannio celebra il traguardo accademico delle proprie laureate e dei propri laureati con il Graduation Day 2026, in programma venerdì 17 luglio. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 presso Palazzo San Domenico (piazza Guerrazzi 1, Benevento), dove si svolgerà la consegna dei diplomi di laurea, di dottorato di ricerca e di master. Un momento solenne e partecipato che coinvolgerà neolaureate, neolaureati, chi ha conseguito un titolo post laurea, i loro familiari e l’intera comunità accademica. La serata sarà arricchita dagli interventi di studentesse e studenti che, in piazza Roma, condivideranno riflessioni, esperienze e testimonianze del proprio percorso universitario. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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SAMAVARTANA-4 || Graduate's Reception 2026|| 2nd July 2026 || 02pm ||JSS College of Pharmacy, Mysore

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