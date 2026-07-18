Gp Belgio | Kimi fa il vuoto nelle Libere 3 e punta alla pole Norris e Verstappen inseguono

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, il pilota che ha fatto registrare il miglior tempo è stato Kimi Antonelli con 1’45’’990. La sessione si è svolta sotto un cielo tiepido, con Antonelli che ha ottenuto il miglior risultato, mentre Lando Norris e Max Verstappen sono arrivati rispettivamente a oltre un secondo di distanza. Questa prova si è conclusa con Antonelli in testa, in vista delle qualifiche.

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Sotto il sole tiepido delle Ardenne va in archivio la terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, l’ultima prima delle attesissime qualifiche, con il miglior tempo fatto segnare ancora una volta dal leader del Mondiale Kimi Antonelli in 1’45’’990, seguito dalla McLaren di Lando Norris a +0.139 dalla vetta e la Red Bull di Max Verstappen a 0.148. Il diciannovenne italiano si conferma in uno stato di forma migliore rispetto a quello del compagno di squadra George Russell che al primo giro lanciato, arrivato quasi dopo mezz’ora dall’inizio della sessione con le Mercedes ultime a scendere in pista, ha accusato un distacco di oltre un secondo rispetto ad Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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