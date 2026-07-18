Gp Belgio | Kimi fa il vuoto nelle Libere 3 e punta alla pole Norris e Verstappen inseguono

Notizia in breve

Nella terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, il pilota che ha fatto registrare il miglior tempo è stato Kimi Antonelli con 1’45’’990. La sessione si è svolta sotto un cielo tiepido, con Antonelli che ha ottenuto il miglior risultato, mentre Lando Norris e Max Verstappen sono arrivati rispettivamente a oltre un secondo di distanza. Questa prova si è conclusa con Antonelli in testa, in vista delle qualifiche.