Spa, 17 lug. - (Adnkronos) - Kimi Antonelli è il più veloce nelle seconde prove libere del Gp del Belgio, sul circuito di Spa. Il pilota emiliano della Mercedes si riscatta, dopo una prima sessione non brillante, fermando i cronometri sul tempo di 1'45"944 precedendo l'inglese della McLaren Lando Norris (1'46"134) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'46"416), il più veloce nella prima sessione. Quarta la prima delle due Ferrari, quella dell'inglese Lewis Hamilton (1'46"691) che si lascia alle spalle il francese della Red Bull Isack Hadjar (1'46"714) e l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'46"926). Undicesimo tempo per l'altra Rossa quella di Charles Leclerc (1'47"468), con un tempo cancellato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Gp Belgio, Antonelli leader nelle libere davanti a Norris e Verstappen

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