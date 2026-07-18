Kimi Antonelli della Mercedes ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, decima tappa del campionato. In seconda posizione si è classificato il pilota di una scuderia rivale, con un tempo inferiore rispetto a tutti gli altri concorrenti. La gara si svolge sul circuito di Spa-Francorchamps.

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - E' ancora di Kimi Antonelli la pole position. Il pilota italiano della Mercedes conquista il primo posto nella griglia di partenza del Gp del Belgio di F1, decima tappa del Mondiale. Antonelli con il tempo di 1.44.361, si prende la sesta pole in carriera, tutte quest'anno, eguaglia il record italiano di Ascari nel 1953 ed è il primo italiano in pole a Spa dal 2009 con Fisichella. La Mercedes del pilota italiano precede la Red Bull di Max Verstappen, che usa la scia di Hadjar ma non basta, poi la Mercedes di George Russell e le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton con il mistero della bandiera gialla nel finale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen

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Antonelli Stuns Monaco For Pole Position

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