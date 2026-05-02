Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Campionato di Formula 1 2026. La gara si svolge negli Stati Uniti e vede ai primi posti Verstappen e Leclerc. Antonelli ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, davanti ai rivali più vicini. La gara si terrà su un circuito cittadino nel fine settimana.

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il 19enne bolognese taglia il traguardo in 1'27?798 e precede di 0?166 la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Terza pole consecutiva per il giovane pilota italiano, in testa alla classifica iridata, che rifila ben 0?399 al britannico e compagno di scuderia George Russell, che aprirà la terza fila in quinta piazza. “E' fantastico essere in pole dopo una Sprint difficile – le parole a caldo di Antonelli – La qualifica è stata molto buona, non ero molto entusiasta del primo giro in Q3 ma è bastato per la pole.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pole per Antonelli al Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc

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