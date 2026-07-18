Formula 1 oggi le qualifiche del GP Belgio a Spa | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari sfida Mercedes per la pole

Oggi si svolgono le qualifiche del Gran Premio di Belgio a Spa-Francorchamps, con Ferrari e Mercedes in lotta per la prima posizione. Le sessioni sono trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con possibilità di streaming. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali. La sessione determina la griglia di partenza della gara di domani.

Le qualifiche del GP Belgio di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani a Spa-Francorchamps. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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F1, incidente a Spa nelle qualifiche del GP del Belgio della F3

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