Goodhairday | Jennifer Lopez che guapa dai capelli divini che sprigiona solo lusso

Notizia in breve

Jennifer Lopez ha pubblicato una foto su Instagram che mostra i suoi capelli lucidi e curati. La cantante e attrice, che compirà 57 anni il 24 luglio, sfoggia uno stile impeccabile in ogni occasione pubblica. La sua capigliatura, ormai simbolo del suo look, appare sempre perfetta e curata. Lo stile di Lopez, noto fin dagli anni ‘90, continua a catturare l’attenzione dei fan e dei media.