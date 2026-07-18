Goodhairday | Jennifer Lopez che guapa dai capelli divini che sprigiona solo lusso
Jennifer Lopez ha pubblicato una foto su Instagram che mostra i suoi capelli lucidi e curati. La cantante e attrice, che compirà 57 anni il 24 luglio, sfoggia uno stile impeccabile in ogni occasione pubblica. La sua capigliatura, ormai simbolo del suo look, appare sempre perfetta e curata. Lo stile di Lopez, noto fin dagli anni ‘90, continua a catturare l’attenzione dei fan e dei media.
Sfogliamo il suo Instagram e non facciamo che sospirare. Jennifer Lopez ci ammalia (anche) con la sua capigliatura dalla fine degli anni ‘90. Irraggiungibile, splendente, impeccabile, red carpet dopo red carpet, evento dopo evento (57 anni il 24 luglio, chapeau!). Protagonista dell'Alta Moda di Dolce&Gabbana a Taormina, avvistata tra Parigi e Londra, incanta con i suoi hairstyle deluxe +++dropcap Jennifer Lopez da anni riesce sempre a essere sulla cresta dell'onda. Di certo anche quest'anno non si è smentita: al momento la corona di regina dell'estate la diamo a lei. A cominciare dalla capigliatura preziosa che sfoggia, bellissima e impeccabile, con 40 gradi all'ombra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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